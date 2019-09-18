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Полицейский расстрелял людей у столичного метро 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
Полицейский расстрелял людей у столичного метро
Фото: РИА Новости
Сотрудник отдела собственной безопасности (ОСБ) московского метрополитена убит при проведении спецоперации по задержании коллеги, подозреваемого в получении взятки. Еще один сотрудник ОСБ ранен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Перестрелка произошла во время спецоперации по задержанию полицейского на станции метро «Рязанский проспект». Подозреваемый оказал сопротивление и открыл стрельбу, убив одного полицейского и тяжело ранив другого.
Стрелявший задержан.
Как сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу московской полиции, подозреваемый — сотрудник патрульно-постовой службы метро.
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