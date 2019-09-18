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СМИ: умер второй полицейский, раненный сотрудником ППСП в Москве 

Инфо 24 + ещё 3 21 минуту назад
Сотрудник ГУ МВД по Москве, получивший тяжелое ранение на Рязанском проспекте при попытке задержать полицейского-взяточника, скончался в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
Об этом сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции» со ссылкой на свои источники. Ранее стало известно, что 41-летний Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данным Telegram-канала Life, Лимонов еще жив и находится на операционном столе.
Его коллега — 39-летний сотрудник ОСБ Максим Веялко, в которого тоже стрелял взяточник, — от полученного ранения скончался на месте.
По данным издания Baza, стрелок — это 35-летний сотрудник ППСП Алексей Смирнов. Он якобы вымогал у нелегального мигранта взятку в размере 2 тысяч рублей за отсутствие регистрации, и Веялко с Лимоновым пытались задержать его с поличным.
Издание Readovka утверждает, что Смирнов излагает другую картину случившегося. По его словам, он открыл огонь из-за того, что его якобы пытались подставить.
«35-летний мужик, у которого наверняка есть семья, решил застрелить двух сослуживцев из-за ДВУХ ТЫСЯЧ рублей? Служба в полиции в столице дело крайне денежное, ни для кого не секрет, но чтобы стрелять на поражение… Пока же известно, что сам стрелявший заявляет, что взятку он не брал, и что его подставили. Именно поэтому и произошло непоправимое», — пишет СМИ.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что Веялко и Лимонов являются сотрудниками отдела службы безопасности на московском метрополитене. В сообщении ведомства уточняется, что они были застрелены при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , Алексей Смирнов , Алексей Лимонов , МВД , Москва
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