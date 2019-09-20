В Петербурге раскрыли убийство 23-летней давности

"В июне 1996 года на Железнодорожной улице был обнаружен труп женщины 1974 года рождения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Приморского района задержан 49-летний гражданин, водитель такси. Подозреваемый ранее неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления и убийство", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанный изобличен в том, что 23 года назад он, находясь в нетрезвом состоянии, избил до смерти женщину около железнодорожной станции "Озерки".

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.