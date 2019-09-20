Задержанные суда КНДР доставили в Находку

Накануне в Японском море были задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР

Северокорейские суда, задержанные после нападения на российских пограничников, были конвоированы в Находку , сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

Как рассказал представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю, граждане КНДР останутся на борту шхун.

Напомним, инцидент произошел 17 сентября в Японском море, при задержании нарушители оказали вооруженное сопротивление.

Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР.

Во время операции у северокорейских браконьеров были изъяты орудия лова, а также незаконно добытая рыба.

Среди нарушителей есть пострадавшие, им уже оказали необходимую помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.