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Задержанные суда КНДР доставили в Находку 

ТК «Звезда» + ещё 36 1 час назад
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Фото: ТРК Звезда
Накануне в Японском море были задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР.
Северокорейские суда, задержанные после нападения на российских пограничников, были конвоированы в Находку, сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.
Как рассказал представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю, граждане КНДР останутся на борту шхун.
Напомним, инцидент произошел 17 сентября в Японском море, при задержании нарушители оказали вооруженное сопротивление.
Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР.
Во время операции у северокорейских браконьеров были изъяты орудия лова, а также незаконно добытая рыба.
Среди нарушителей есть пострадавшие, им уже оказали необходимую помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.
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Криминал , Азия , Происшествия , ФСБ , Находка
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