Казанскому школьнику с оружием вынесли приговор

Пришедшего с оружием в гимназию в Казани подростка признали невменяемым

Эксперты признали невменяемым подростка, пришедшего в мае в гимназию города Казани с ножом и пневматическим пистолетом. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Эксперты признали его невменяемым", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Ново-Савиновского районного суда города Казани, в суд из прокуратуры республики поступило уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

"Дело рассматривается в общем порядке, с допросом потерпевших, свидетелей и исследованием письменных материалов. По итогам рассмотрения выносится постановление", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что судебное заседание будет закрытым.

По данным МВД по Республике Татарстан, 13 мая на телефон 112 поступил звонок от матери ученицы десятого класса гимназии, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, якобы удерживает школьников в одном из кабинетов.