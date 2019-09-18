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Пришедшего с оружием в гимназию в Казани подростка признали невменяемым 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Казанскому школьнику с оружием вынесли приговор
Фото: РИА Новости
Эксперты признали невменяемым подростка, пришедшего в мае в гимназию города Казани с ножом и пневматическим пистолетом. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
"Эксперты признали его невменяемым", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе Ново-Савиновского районного суда города Казани, в суд из прокуратуры республики поступило уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
"Дело рассматривается в общем порядке, с допросом потерпевших, свидетелей и исследованием письменных материалов. По итогам рассмотрения выносится постановление", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что судебное заседание будет закрытым.
По данным МВД по Республике Татарстан, 13 мая на телефон 112 поступил звонок от матери ученицы десятого класса гимназии, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, якобы удерживает школьников в одном из кабинетов.
Старшеклассник зашел в кабинет русского языка в начале урока и сел за стол учителя, затем он достал пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований он не выдвигал. Подросток был задержан. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы").
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Казань
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