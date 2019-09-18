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Извращенец заглянул под женскую юбку и умер 

Lenta.ru 41 минуту назад
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер
Фото: Reuters
В малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Об этом сообщает AsiaOne.
Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку. Одна из свидетельниц происшествия сходила в полицию и рассказала об увиденном. После этого она вернулась в ресторан в сопровождении стражей порядка и указала на нарушителя.
Когда полицейские попытались задержать подозреваемого, он бросился бежать. Его догнали в переулке за рестораном. Началась потасовка, во время которой мужчина неожиданно упал на землю и потерял сознание. Сотрудники скорой помощи констатировали скоропостижную смерть.
В августе сообщалось, что в испанском городе Мадрид арестован 53-летний колумбиец, который без разрешения заглядывал под женские юбки. Пострадали сотни женщин. Мужчину обвиняют в нарушении тайны частной жизни, развращении, а также в жестоком обращении с детьми и детской проституции.
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Криминал , Происшествия , Куала-Лумпур
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