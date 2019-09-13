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Россиянина застрелили в Грузии 

Рамблер + ещё 6 8 минут назад
Россиянина застрелили в Грузии
Фото: РИА Новости
На востоке Грузии обнаружено тело 65-летнего гражданина России, сообщает ТАСС. Погибшего застрелили, подозреваемого ищут.
По данным издания, инцидент произошёл в селе Гора Дманисского района. Грузинские СМИ сообщают, что погибший являлся гражданином России. Информацию об убийстве подтвердили в пресс-службе МВД Грузии. Однако в полиции отказались уточнять гражданство жертвы, подчеркнув, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В ведомстве отметили, что в настоящее время ведётся розыскной подозреваемого.
Обнародованы подробности расправы над американцами в Грузии
Ранее немецкие правоохранители в Берлине задержали россиянина, подозреваемого в убийстве гражданина Грузии. Инцидент произошёл в немецкой столице 23 августа в районе Моабит. По версии правоохранителей, преступник намеренно несколько раз выстрелил в 40-летнего гражданина Грузии. По данным СМИ, убитого звали Зелимхан К., он мог иметь чеченские корни. По предположению журналистов берлинского таблоида, убитый являлся бывшим членом антитеррористического подразделения грузинского МВД. В преступлении подозревается 49-летний россиянин.
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Комментарии39
Криминал , В мире , Кавказ , Происшествия , Грузия
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