Россиянина застрелили в Грузии

На востоке Грузии обнаружено тело 65-летнего гражданина России, сообщает ТАСС. Погибшего застрелили, подозреваемого ищут.

По данным издания, инцидент произошёл в селе Гора Дманисского района. Грузинские СМИ сообщают, что погибший являлся гражданином России. Информацию об убийстве подтвердили в пресс-службе МВД Грузии. Однако в полиции отказались уточнять гражданство жертвы, подчеркнув, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ведётся розыскной подозреваемого.

Ранее немецкие правоохранители в Берлине задержали россиянина, подозреваемого в убийстве гражданина Грузии. Инцидент произошёл в немецкой столице 23 августа в районе Моабит. По версии правоохранителей, преступник намеренно несколько раз выстрелил в 40-летнего гражданина Грузии. По данным СМИ, убитого звали Зелимхан К., он мог иметь чеченские корни. По предположению журналистов берлинского таблоида, убитый являлся бывшим членом антитеррористического подразделения грузинского МВД. В преступлении подозревается 49-летний россиянин.