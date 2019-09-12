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Арашуков пообещал выкладывать новости о своем уголовном деле в Instagram 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Арашуков расскажет о своем уголовном деле в Instagram
Фото: РИА Новости
Бывший сенатор Рауф Арашуков пообещал выкладывать новости о своем уголовном деле в Instagram и оставил контакты для писем от желающих.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
"Не секрет, что я сейчас нахожусь в СИЗО по надуманным обвинениям. Но я попросил своих друзей вести мой Инстаграм. И иногда мы будем выкладывать новости о деле и обо мне. Кто хочет, может писать мне в СИЗО письма…", — говорится в сообщении в аккаунте Арашукова. Там указан и адрес, по которому можно слать письма.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец уже бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Рауль Арашуков , Газпром , Совет Федерации , ФСИН
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