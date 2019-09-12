Арашуков расскажет о своем уголовном деле в Instagram

Арашуков пообещал выкладывать новости о своем уголовном деле в Instagram

Бывший сенатор Рауф Арашуков пообещал выкладывать новости о своем уголовном деле в Instagram и оставил контакты для писем от желающих.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации . Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.

"Не секрет, что я сейчас нахожусь в СИЗО по надуманным обвинениям. Но я попросил своих друзей вести мой Инстаграм. И иногда мы будем выкладывать новости о деле и обо мне. Кто хочет, может писать мне в СИЗО письма…", — говорится в сообщении в аккаунте Арашукова. Там указан и адрес, по которому можно слать письма.