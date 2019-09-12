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Житель Архангельской области изуродовал лицо мальчику, обвинив его в краже 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
Россиянин изуродовал ребенка топором
Фото: globallookpress.com
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело против 40-летнего жителя региона, который, будучи пьяным, ранил 11-летнего мальчика лезвием топора и угрожал отрубить руки и голову, заподозрив его в краже из автомобиля, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
"Следствием установлено, что 28 июля днем в одном из населенных пунктов Лешуконского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозревая 11-летнего мальчика в краже имущества из его автомобиля, угрожал малолетнему отрубить топором руки и голову. При этом обвиняемый, удерживая ребенка, провел острием топора по его щеке, причинив физическую боль и рану", — говорится в сообщении.
В результате у мальчика на щеке остался рубец, который, как говорят следователи, неизгладимо изменило лицо ребенка. Сам обвиняемый свою вину признал, раскаялся в содеянном.
"Он пояснил следователю, что у него не было умысла отрубать мальчику руки или голову. С помощью топора он хотел у него узнать правду по поводу кражи из машины", — добавили в ведомстве.
Дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное в отношении малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия". Дело направлено в суд.
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Криминал , Происшествия , Архангельская Область
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