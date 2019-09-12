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ВС России решил отменить продление ареста экс-губернатору Хорошавину 

Газета.Ru + ещё 10 48 минут назад
Экс-главе Сахалина отменили 13 лет колонии
Фото: РИА Новости
Президиум российского Верховного суда постановил отменить все до этого вынесенные решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов бывшего чиновника.
Адвокат уточнил, что суд решил отменить арест Хорошавина, однако тот пока остается под стражей на основании вступившего в силу приговора.
В феврале 2018 года бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 13 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Хорошавина этапировали в колонию.
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