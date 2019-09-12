Отец предложил 15-летней дочери наркотики

Уголовное дело возбудили против 35-летнего жителя подмосковного Орехово-Зуево, уговорившего дочь попробовать наркотические вещества.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что дочери мужчины 15 лет, поэтому дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ — «Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетним», передаёт АГН «Москва».
Следствие проверит, не предпринимал ли отец других противоправных действий в отношении подростка.
Как писал News.ru ранее, журналисты обнародовали информацию, которая была получена с телефона, обнаруженного на месте убийства Михаила Хачатуряна его дочерьми. Из текста сообщений следует, что мужчина неоднократно угрожал своим детям насилием, обещал выгнать их из дома и оскорблял.