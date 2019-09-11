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«Вежливый насильник» сел на 10 лет за нападения на россиянок 

Lenta.ru 1 час назад
«Вежливый насильник» сел на 10 лет за нападения на россиянок
Фото: РИА Новости
В Калужской области осудили «вежливого насильника», жертвами которого стали шесть местных жительниц. Об этом сообщает портал kp40.ru.
По данным издания, насильник орудовал в регионе в 2015-2016 годах и нападал на женщин в безлюдных, порой весьма необычных местах — на кладбищах, в переулках, на природе возле детских лагерей. Первую жертву он изнасиловал прямо у могилы родителей, повалив на землю и закрыв голову ее же одеждой, а затем приказал считать до ста и скрылся.
Так он поступил и со второй жертвой, на которую напал у озера неподалеку от Оптиной пустыни. Третьей, которую встретил возле завода, маньяк помог поднять слетевшую с ноги туфельку. За это следователи, уже пришедшие к выводу о том, что в регионе орудует серийник, окрестили его «вежливым насильником». Преступника в целом отличала своеобразная манера общения с жертвами: он никогда не применял к ним грубую силу и по настроению даже разговаривал и расспрашивал, где живут и кем работают.
Одна из девушек, повстречавшихся маньяку, оказалась несовершеннолетней, и потому тот не стал насиловать ее, как остальных. И принудил к действиям сексуального характера.
Преступника задержали после нападения на женщину возле детского лагеря: одна из сотрудниц заметила на территории красный мотоцикл Honda. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в регионе таких 149, проверили владельцев и нашли подозреваемого. Оказалось, что уже судим за аналогичные преступления и вышел на свободу 10 лет назад.
Насильник пытался отрицать свою вину, но все же признал ее под давлением собранных доказательств, в том числе, генетической экспертизы. Его приговорили к 9,5 годам колонии.
Ранее сообщалось, что на Алтае разыскивают бывшего следователя Александра Сатлаева, отсидевшего в колонии за серию изнасилований и вновь напавшего на женщину. В 2012-2014 годах его жертвами стали восемь жительниц Горно-Алтайска.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД , Калужская Область
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