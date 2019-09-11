«Вежливый насильник» сел на 10 лет за нападения на россиянок

Калужской области осудили «вежливого насильника», жертвами которого стали шесть местных жительниц. Об этом сообщает портал kp40.ru.

По данным издания, насильник орудовал в регионе в 2015-2016 годах и нападал на женщин в безлюдных, порой весьма необычных местах — на кладбищах, в переулках, на природе возле детских лагерей. Первую жертву он изнасиловал прямо у могилы родителей, повалив на землю и закрыв голову ее же одеждой, а затем приказал считать до ста и скрылся.

Так он поступил и со второй жертвой, на которую напал у озера неподалеку от Оптиной пустыни. Третьей, которую встретил возле завода, маньяк помог поднять слетевшую с ноги туфельку. За это следователи, уже пришедшие к выводу о том, что в регионе орудует серийник, окрестили его «вежливым насильником». Преступника в целом отличала своеобразная манера общения с жертвами: он никогда не применял к ним грубую силу и по настроению даже разговаривал и расспрашивал, где живут и кем работают.

Одна из девушек, повстречавшихся маньяку, оказалась несовершеннолетней, и потому тот не стал насиловать ее, как остальных. И принудил к действиям сексуального характера.

Преступника задержали после нападения на женщину возле детского лагеря: одна из сотрудниц заметила на территории красный мотоцикл Honda. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в регионе таких 149, проверили владельцев и нашли подозреваемого. Оказалось, что уже судим за аналогичные преступления и вышел на свободу 10 лет назад.

Насильник пытался отрицать свою вину, но все же признал ее под давлением собранных доказательств, в том числе, генетической экспертизы. Его приговорили к 9,5 годам колонии.

Ранее сообщалось, что на Алтае разыскивают бывшего следователя Александра Сатлаева, отсидевшего в колонии за серию изнасилований и вновь напавшего на женщину. В 2012-2014 годах его жертвами стали восемь жительниц Горно-Алтайска.