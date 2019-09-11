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Россиянина приговорили за шпионаж в Эстонии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Россиянина приговорили за шпионаж в Эстонии
Фото: РИА Новости
Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам тюрьмы россиянина, обвиненного в шпионаже против Эстонии, сообщили местные СМИ.
Как пишет газета «Постимеэс», в мае 2019 года полиция безопасности (КаПо) задержала россиянина с инициалами А. А. (имя не разглашается), обвиненного в «ненасильственных действиях, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики», передает ТАСС.
Задержанный пошел на сделку со следствием и 29 августа суд назначил ему пять лет лишения свободы.
Детали обвинения не разглашаются.
Напомним, в феврале газета ВЗГЛЯД подробно писала, как «лицо эстонской армии» превратилось в «агента ГРУ».
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Криминал , В мире , Прибалтика , Происшествия , ГРУ , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Эстония
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