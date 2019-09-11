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Жительницу Урала убили веником за пустую сковородку 

360tv.ru + ещё 1 53 минуты назад
Жительницу Урала убили веником за пустую сковородку
Фото: РИА Новости
Уральские правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Алапаевска, убившего возлюбленную веником. Женщина оставила на огне пустую сковороду, которая начала дымить. Разгорелась ссора.
Как считает следствие, утром 9 июня 2019 года между обвиняемым и его сожительницей разгорелся конфликт. Поводом для него послужила небрежность хозяйки на кухне. Женщина поставила на огонь сковороду, налила в нее масло, а после решила ненадолго прилечь. Проснулась она уже от стука соседей, которые заметили вырывающиеся из кухни клубы дыма от подгоревшего масла.
От шума и дыма проснулись оба — и хозяин, и хозяйка. Оценив обстановку, мужчина осыпал свою сожительницу упреками, та в долгу не осталась. Ситуацию подогрело то, что мужчина был выпивши, а значит, несдержан. В результате он набросился на свою подругу с кулаками и тем, что первое попалось под руку — веником.
«В результате женщине была причинена черепно-мозговая травма, от которой она скончалась на месте происшествия через непродолжительное время. О случившемся в органы правоохраны сообщил сам обвиняемый», — рассказали в Следственном комитете региона.
Мужчина сам во всем признался правоохранителям, вину свою не отрицал. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили следователи.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , Алапаевск
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