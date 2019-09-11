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Дознавательница из Уфы запуталась в показаниях 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Дознавательница из Уфы дает противоречивые показания о времени изнасилования. Об этом, как пишут «Аргументы и факты», заявил адвокат одного из обвиняемых.
Год назад дознавательница отдела МВД по Уфимскому району Башкирии обвинила в насилии начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, главу миграционного отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука и начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева.
Все четверо были уволены из органов внутренних дел, было возбуждено уголовное дело. В августе в Кировском райсуде Уфы началось его рассмотрение.
Вчера состоялось очередное заседание. На нем продолжился допрос потерпевшей. Вопросы задавали обвиняемые. По словам адвоката одного из них Асляма Халикова, это заседание было несколько эмоциональнее предыдущих, потому что вопросы стали подробнее и конкретнее.
Например, обнаружились «сплошные» противоречия по времени изнасилования, которое, «естественно», определяет потерпевшая.
Комментарии25
Криминал , Видео , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , МВД , Аргументы и Факты , Уфа
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