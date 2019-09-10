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Мать продала сыновей и купила на выручку новый телефон 

Lenta.ru 1 час назад
Мать продала сыновей и купила новый телефон
Фото: dskbhz / Weibo
В китайской провинции Чжэцзян арестовали мать, которая продала своих новорожденных детей для усыновления. Об этом сообщает сайт AsiaOne.
Сделка состоялась в сентябре 2018 года. По словам женщины, она пошла на преступление из-за долгов и отсутствия денег. Отец детей отказался от них и сбежал, а ее собственные родители не хотели помогать, потому что она родила вне брака.
Женщина выручила за близнецов 65 тысяч юаней (606 тысяч рублей). Отец проданных детей вернулся лишь после этого. Мужчина убедил ее поделиться, чтобы он тоже расплатился по долгам. Остаток денег она потратила на новый мобильный телефон и оплату кредита.
Полиция узнала о произошедшем лишь недавно в ходе расследования другого дела. И мать, и отца проданных детей арестовали. Близнецов нашли у пары из провинции Аньхой и передали для воспитания родителям матери.
В 2018 году популярный гонконгский актер Джордан Чань признался, что много лет назад родители с его подачи отдали одного из его братьев на усыновление за деньги. Позднее он пытался его найти, но так и не сумел.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Джордан Чань
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