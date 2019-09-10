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Собиравшие трюфели иностранцы задержаны в Приморье 

News.ru + ещё 1 15 минут назад
Собиравшие трюфели иностранцы задержаны в Приморье
Фото: Peter Steffen/dpa
Восемь человек задержаны за незаконный сбор мацутакэ или японского трюфеля — краснокнижного соснового гриба в Приморском крае.
Трое из них задержаны в Уссурийске, еще пятеро — в селе Камень-Рыболов, в общей сложности им удалось собрать 50 килограммов мацутакэ. Отмечается, что этот гриб высоко ценится в восточных медицинских практиках, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, полицейские вьетнамского Ханоя обнаружили в автомобиле гражданина Нгуена Хуу Хюэ семь замороженных тигрят. Мужчину задержали, его подозревают в масштабном браконьерстве и контрабанде диких животных из Лаоса во Вьетнам и Китай.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Уссурийск
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