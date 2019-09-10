Собиравшие трюфели иностранцы задержаны в Приморье

Восемь человек задержаны за незаконный сбор мацутакэ или японского трюфеля — краснокнижного соснового гриба в Приморском крае

Трое из них задержаны в Уссурийске , еще пятеро — в селе Камень-Рыболов, в общей сложности им удалось собрать 50 килограммов мацутакэ. Отмечается, что этот гриб высоко ценится в восточных медицинских практиках, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, полицейские вьетнамского Ханоя обнаружили в автомобиле гражданина Нгуена Хуу Хюэ семь замороженных тигрят. Мужчину задержали, его подозревают в масштабном браконьерстве и контрабанде диких животных из Лаоса во Вьетнам и Китай.