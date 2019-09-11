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На Камчатке арестовали женщину, утопившую двоих своих детей 

ТАСС + ещё 32 37 минут назад
Жительница Вилючинска на Камчатке арестована по обвинению в убийстве двоих своих малолетних детей, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК.
"Жительнице Вилючинска 1992 года рождения предъявлено обвинение в убийстве двух малолетних детей. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 9 сентября женщина вместе со своими детьми (полуторамесячной девочкой и пятилетним мальчиком) вошла в воду бухты Крашенинникова близ Вилючинска. Мать удалось вытащить на берег очевидцам происшествия совместно с полицией, но девочка к этому времени уже не подавала признаков жизни, а мальчик умер по дороге в больницу.
По предварительным данным, к поступку женщину подтолкнула измена отца девочки. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
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Криминал , Видео , Происшествия , СКР , Вилючинск
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