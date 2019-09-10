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СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых 

RT на русском + ещё 23 1 час назад
СК попросил заочного ареста братьев Ананьевых
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
«Поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ананьева Алексея Николаевича и Ананьева Дмитрия Николаевича, обвиняемых по части 4 статьи 160 УК России», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Басманного суда города Москвы Юнону Царёву.
Отмечается, что Ананьевы могут быть осуждены на десять лет колонии.
Главный актив Ананьевых, Промсвязьбанк, попал под санацию государства в 2017 году, новые владельцы потребовали от братьев вернуть 282 млрд рублей.
9 июля владелец украинского телеканала NEWSONE Тарас Козак опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о том, что канал якобы связан с российским Промсвязьбанком.
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Криминал , Происшествия , Алексей Ананьев , Юрий Луценко , Тарас Козак , Дмитрий Ананьев , Юнона Царева , Промсвязьбанк , СКР , РИА Новости
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