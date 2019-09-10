СК попросил заочного ареста братьев Ананьевых

СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых

«Поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ананьева Алексея Николаевича и Ананьева Дмитрия Николаевича, обвиняемых по части 4 статьи 160 УК России», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Басманного суда города Москвы Юнону Царёву.

Отмечается, что Ананьевы могут быть осуждены на десять лет колонии.

Главный актив Ананьевых, Промсвязьбанк, попал под санацию государства в 2017 году, новые владельцы потребовали от братьев вернуть 282 млрд рублей.