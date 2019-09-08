Мужчина убил ребенка за отказ его матери от сожительства

Казахстане местный житель убил 3-летнего ребенка после того, как его мать отказалась от сожительства с мужчиной, передает РЕН.

Уточняется, что житель села Бурма около двух месяцев ухаживал за 23-летней матерью-одиночкой. По данным местных СМИ, он постоянно писал ей в соцсетях, караулил возле дома, признавался в любви и предлагал создать семью, но девушка отвечала отказами.

5 сентября она пошла в магазин, когда мужчина подбежал к ней и выхватил у нее маленького сына с криками "Ты будешь моей", после чего скрылся.

Через двое суток обезображенное тело ребенка нашли на окраине села. Подозреваемого в убийстве объявили в розыск.