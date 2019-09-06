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СМИ: пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором 

РИА Новости + ещё 4 34 минуты назад
Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь
Фото: Reuters
Студент, неделю назад пропавший без вести во французской Тулузе, вероятнее всего, в состоянии алкогольного опьянения свалился в контейнер для мусора, его следы ищут на мусоросжигательном заводе, пишет газета Depeche.
Семья 21-летнего Этьена Мари сообщила об исчезновении молодого человека неделю назад, до сих пор его поиски не принесли результата.
Следствию удалось выйти на предполагаемый след пропавшего с помощью анализа городских камер видеонаблюдения. На одной из таких записей видно, как студент, возвращавшийся после встречи с друзьями, сначала засыпает на тротуаре, а затем забирается в мусорный контейнер. Рано утром бак, как обычно, забрала машина муниципальных мусорщиков, однако нет никаких свидетельств, что Мари к этому времени уже выбрался из контейнера.
С учетом новых обстоятельств правоохранители пытаются обнаружить следы ДНК пропавшего студента в кузове мусоровоза. Версия о его гибели на мусоросжигательном заводе изучается очень серьезно, сообщили источники в правоохранительных органах.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД , Тулуза
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