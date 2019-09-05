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Виновата любовь: скандал с Мухой Люберецким 

Рамблер 2 часа назад
Виновата любовь: скандал с Мухой Люберецким
Фото: primecrime.ru
Отказ от титула «вора в законе» 59-летнего Олега Мухаметшина (известного как вор Муха Люберецкий) может быть связан с его романом с чиновницей, рассказала «Комсомольской правде» редактор сайта «Прайм-Край» Виктория Гефтер.
По данным издания, Олег Мухаметшин написал заявление на имя руководителя ГУ МВД по Москве Олега Баранова и на оперативном видео рассказал, что не является вором в законе и не считает себя таковым.
«У Мухи уже несколько лет роман с чиновницей, которая сетует, что он ее компрометирует. Вот для нее, как говорят, и был разыгран этот спектакль с заявлением», — рассказала редактор сайта «Прайм-Край» Виктория Гефтер.
По ее словам, отречения не приветствуются и «ничего подобного в новейшей истории не было».
«Если речь идет о настоящем отречении, то по процедуре вор сначала уведомляет воров. Потом — полицейских, если спросят. Но не наоборот. Насколько известно, воров Муха ни о чем таком в курс не ставил», — подчеркнула Гефтер.
При этом криминалист Михаил Игнатов пояснил газете, что Олег Мухаметшин «всегда считался идейным вором, который придерживался всех традиций».
«Воров, которые потеряли свой статус, называют прошляком. Для Мухаметшина хорошо, что он сам сделал такое заявление. Плохо было бы, если бы его на сходке раскороновали. А так… Прошляк теряет все привилегии, весь авторитет», — пояснил он.
При этом эксперт отметил, что не видит смысла в подобном признании, так как «если есть за что — посадят».
По данным «Газеты.Ru», ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность для занимающих высшее положение в преступной иерархии. Теперь за сам факт лидерства в ОПГ грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей. Поправки в УК РФ также вводят отдельную ответственность за участие в криминальных сходках — до 20 лет лишения свободы с возможным штрафом в размере до 1 млн руб.
Комментарии
Криминал , Происшествия , Олег Баранов , Михаил Игнатов , Олег Мухаметшин , Владимир Путин , МВД , Комсомольская правда , Москва
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