Виновата любовь: скандал с Мухой Люберецким

Отказ от титула «вора в законе» 59-летнего Олега Мухаметшина (известного как вор Муха Люберецкий) может быть связан с его романом с чиновницей, рассказала «Комсомольской правде» редактор сайта «Прайм-Край» Виктория Гефтер.

По данным издания, Олег Мухаметшин написал заявление на имя руководителя ГУ МВД по Москве Олега Баранова и на оперативном видео рассказал, что не является вором в законе и не считает себя таковым.

«У Мухи уже несколько лет роман с чиновницей, которая сетует, что он ее компрометирует. Вот для нее, как говорят, и был разыгран этот спектакль с заявлением», — рассказала редактор сайта «Прайм-Край» Виктория Гефтер.

По ее словам, отречения не приветствуются и «ничего подобного в новейшей истории не было».

«Если речь идет о настоящем отречении, то по процедуре вор сначала уведомляет воров. Потом — полицейских, если спросят. Но не наоборот. Насколько известно, воров Муха ни о чем таком в курс не ставил», — подчеркнула Гефтер.

При этом криминалист Михаил Игнатов пояснил газете, что Олег Мухаметшин «всегда считался идейным вором, который придерживался всех традиций».

«Воров, которые потеряли свой статус, называют прошляком. Для Мухаметшина хорошо, что он сам сделал такое заявление. Плохо было бы, если бы его на сходке раскороновали. А так… Прошляк теряет все привилегии, весь авторитет», — пояснил он.

При этом эксперт отметил, что не видит смысла в подобном признании, так как «если есть за что — посадят».