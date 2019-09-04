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Москвича посадили за брошенную в полицейского урну 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Бросившему урну в полицейских вынесли приговор
Фото: РИА Новости
Мещанский районный суд столицы признал 48-летнего участника несогласованной акции в Москве 27 июля виновным в применении насилия в отношении представителя власти. За то, что мужчина толкнул одного сотрудника Росгвардии, а в сторону другого запустил мусорную урну, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, сообщает Lenta.ru.
По данным издания, прокурор требовал для осуждённого Евгения Коваленко пяти лет заключения в колонии, однако суд учёл смягчающие обстоятельства в виде состояния здоровья, отсутствия судимости и явки с повинной, несмотря на то, что от неё впоследствии Коваленко отказался.
Ранее Тверской районный суд Москвы осудил еще двух участников несогласованной акции: Кирилл Жуков за то, что во время митинга попытался поднять забрало шлема одного из росгвардейцев был приговорён к трём годам колонии общего режима, Данил Беглец за толчок полицейского отправится в места не столь отдалённые на два года, как и Иван Подкопаев, который распылил в сторону силовиков газ.
Акция 27 июля в центре Москвы была организована в поддержку независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, которых Мосгоризбиркома отказался регистрировать из-за якобы большого количества нарушений при подаче документов.
Комментарии76
Криминал , Происшествия , Евгений Коваленко , Кирилл Жуков , Иван Подкопаев , Росгвардия , Мосгордума , ФСИН , Lenta.ru , Москва
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