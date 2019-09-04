Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане

В Дагестане задержали «воров в законе» с оружием

Дагестане задержали криминальных авторитетов, которые занимали высшие положения в преступной иерархии, сообщают СМИ.

Задержанные имели отношение к группировке «вора в законе» Деда Хасана, передает НТВ.

Оба подозреваемых имеют несколько судимостей, отмечает телеканал.

По этим данным, задержанные занимались вымогательством, кражами и распространением наркотиков. В ходе обысков у них обнаружили оружие и крупную сумму денег. Они не оказывали сопротивления в ходе задержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.