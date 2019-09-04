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В Дагестане задержали «воров в законе» с оружием 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 4 часа назад
Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
Фото: Кадр: МВД России по республике Дагестан
В Дагестане задержали криминальных авторитетов, которые занимали высшие положения в преступной иерархии, сообщают СМИ.
Задержанные имели отношение к группировке «вора в законе» Деда Хасана, передает НТВ.
Оба подозреваемых имеют несколько судимостей, отмечает телеканал.
По этим данным, задержанные занимались вымогательством, кражами и распространением наркотиков. В ходе обысков у них обнаружили оружие и крупную сумму денег. Они не оказывали сопротивления в ходе задержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в августе в Москве был арестован «вор в законе» Олег Шишканов. Газета ВЗГЛЯД изучала, как влияет на криминальный мир новая статья Уголовного кодекса, подразумевающая уголовную ответственность за занятие высших должностей в преступной иерархии.
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Криминал , Происшествия , Олег Шишканов , Деловая газета "Взгляд" , НТВ , Республика Дагестан
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