Бросившему урну в полицейских грозит 5 лет колонии

Прокурор запросил 5 лет лишения свободы для Евгения Коваленко

Государственное обвинение во время прений сторон попросило Мещанский районный суд Москвы назначить пять лет колонии участнику несогласованной акции 27 июля Евгению Коваленко , передает Агентство "Москва".

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, против представителя власти при исполнении (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следователи указывают, что мужчина около "Центрального детского магазина" на Лубянке бросил урну в сотрудника ОМОН. Правоохранитель в это время задерживал одного из протестующих.

Прокурор при этом предложил суду обратить внимание на личную ситуацию подсудимого, хронические заболевания, его положительные характеристики.

В Тверском районном суде проходят прения сторон по делу Кирилла Жукова , которого также обвиняют в нападении на правоохранителя. Представитель гособвинения попросил суд приговорить его к четырем с половиной годам колонии. Мужчина во время акции приподнял забрало шлема у бойца ОМОН, стоявшего в оцеплении.

Во вторник, 3 сентября, Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева , обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции 27 июля. Он в маске-балаклаве распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и Росгвардии . В результате двое росгвардейцев получили химический ожог слизистой глаз.

Данила Беглец получил два года колонии. Он на акции в центре Москвы толкнул бойца Росгвардии. Мужчина просил рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств с быстрым постановлением приговора.

С пяти фигурантов того же дела (Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Дмитрия Васильева ) сняли обвинения.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.