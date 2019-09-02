Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Басманный суд арестовал еще одну фигурантку по делу Абызова 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Арестована еще одна фигурантка по делу Абызова
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу Инну Пикалову — еще одну фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения до 1 ноября в виде заключения под стражу в отношении Инны Пикаловой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 2 ч. 210 УК РФ", — сказала собеседница агентства.
Следственный комитет ранее предъявил Абызову обвинение в получении от незаконной предпринимательской деятельности около 32 млрд руб. 23 августа следствие возбудило в отношении Абызова новое дело по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). По версии следствия, Абызов "в нарушении запрета, наложенного на него как на члена правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность".
Защита экс-чиновника считает возбуждение нового уголовного дела незаконным, необоснованным и хочет его обжаловать.
По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд руб. у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".
По делу Абызова арестованы пять человек. Им предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты отрицают вину.
ТАСС: последние новости
Блогер Синица не признал вину в угрозах детям сотрудников МВД в интернете Блогер Синица не признал вину в угрозах детям сотрудников МВД в интернете В Казани полицейские задержали мужчину, стрелявшего из ружья В Казани полицейские задержали мужчину, стрелявшего из ружья В Брянской области умер подросток, избитый полицейским В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Комментарии
Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Рынска получила израильский паспорт
Рынска получила израильский паспорт17
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»4
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»119
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение