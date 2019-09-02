Рубил и стрелял: как риелтор-убийца оказался на свободе

Рубил и стрелял: как риелтор, убивший двоих, оказался на свободе

Екатеринбурге родственники погибшего ювелира пытаются привлечь к уголовной ответственности убийцу — директора агентства недвижимости Александра Берхольда. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, после чего отпустили домой. Кроме того, в начале нулевых Берхольд расправился с мужем своей любовницы, но и тогда избежал тюремного срока. О том, как убийце двух человек удалось остаться на свободе, — в материале РИА Новости.

Любовный треугольник

В октябре 2002-го житель Екатеринбурга, гулявший с собакой во дворе дома на улице Восточной, обратил внимание, что с балкона пятиэтажки упал большой сверток. Приблизившись, он увидел руку, торчавшую из простыни. Из подъезда вышел человек, погрузил тело в машину и уехал. Прохожий сразу позвонил в милицию.

Оперативники выяснили, что квартира, где могло произойти убийство, принадлежит 36-летнему риелтору и соратнику местного депутата Александру Берхольду. На место преступления тот вернулся спустя два дня. Там его уже ждали сотрудники правоохранительных органов . Вскоре выяснили и личность погибшего — сотрудник лесотехнического университета Игорь Петров (по просьбе адвокатов имя изменено), пропавший накануне.

Возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемый на первом же допросе признался, что на протяжении года крутил роман с супругой убитого. Узнав об этом, Петров вызвал Берхольда на разговор. Встретившись, они пошли в одну из принадлежавших Берхольду квартир, в которой в тот момент никто не проживал.

"Петров выпил, быстро опьянел и попросил меня еще принести спиртного. Я спустился вниз, взял из машины бутылку водки и вернулся в квартиру, — говорится в показаниях Берхольда. — Он заявил мне, что готов развестись с супругой, но взамен потребовал около 70 тысяч долларов, причем в агрессивной форме. Затем, схватив топор и нож, набросился на меня".

Обвиняемый утверждает, что увернулся, отобрал топор и нанес удар Петрову в область шеи. Убедившись, что тот мертв, уехал домой к жене и детям. На следующий день вернулся, завернул труп в простыню, скинул с балкона. Потом погрузил в машину, отвез к себе в гараж и спрятал в овощной яме.

"Я находился в полубессознательном состоянии, переживая случившееся, — объяснял он. — Хотел заявить в милицию, но боялся, что мне не поверят".

При этом супруге погибшего Берхольд рассказал, что сам явился в отдел милиции и добровольно сообщил о случившемся.

В итоге уголовное преследование прекратили, расценив действия обвиняемого как необходимую самооборону. Хотя судебные медики насчитали на теле погибшего несколько рубленых ран, перелом свода костей черепа, ребер, челюсти, шейного позвонка и другие повреждения, а содержание алкоголя в крови жертвы соответствовало опьянению средней степени. Кроме того, те, кто хорошо знал Петрова, говорили, что он никогда, даже сильно пьяным, не вел себя агрессивно.

"Лично мне совершенно непонятно, почему дело прекратили, ведь Берхольд крайне жестоким способом убил человека, а после избавился от тела, — говорит РИА Новости адвокат потерпевших и экс-сотрудник уголовного розыска Сергей Колосовский. — О какой самообороне может идти речь?"

Избежав тюремного срока, риелтор вернулся к прежней работе.

Выстрел в затылок

В январе 2013-го в Екатеринбурге исчез ювелир Самвел Хачатрян, занимавшийся скупкой и продажей драгоценностей. Интересно, что сожительница пропавшего, с которой у него был общий ребенок, — законная супруга Берхольда. Но их брак, по словам адвоката потерпевшего, был фиктивным.

Девушка сообщила полицейским, что накануне вечером Хачатрян взял с собой серебряные украшения и отправился на встречу с ее мужем на загородную дачу в поселке Решеты. Берхольда задержали. Останки ювелира обнаружили у него в саду.

"За два дня до убийства Берхольд приобрел травматический пистолет. Встретившись с Хачатряном, он дважды выстрелил ему в затылок и добил кочергой. Тело разрубил и спрятал, — уточняет Колосовский. — Забрал два сотовых телефона, принадлежащих погибшему, сел в машину его приятеля и скрылся".

Следователи возбудили три уголовных дела: по статьям "Убийство", "Кража" и "Угон". На допросе риелтор заявил, что должен был отдать ювелиру деньги за привезенный товар. Однако во время беседы тот полез в драку. Обороняясь, Берхольд схватил кочергу и несколько раз ударил Хачатряна. При этом эксперты начитали на голове погибшего не менее 14 ударов тупым предметом.

На судебном заседании Берхольд отказался давать показания. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Риелтора освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в "Волгоградскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением".

Больше не опасен

В декабре 2017-го по решению Камышинского городского суда Берхольда перевели в другую клинику — с более щадящими условиями. С соответствующим ходатайством выступил главврач больницы, заявивший, что пациент больше "не представляет особой опасности". Риелтор вернулся в Екатеринбург и продолжил принудительное лечение в местной больнице. Но уже без интенсивного наблюдения.

Спустя восемь месяцев вновь по решению суда Берхольда и вовсе отпустили домой — на амбулаторное лечение. Раз в полгода он должен являться на комиссию врачей-психиатров.

"Человек совершил два умышленных убийства и, по сути, уже год гуляет на свободе: живет в своей квартире, ездит на автомобиле, — возмущается Колосовский. — Возникает вопрос: если он психически болен, почему ему выдали водительское удостоверение?"

Адвокат не исключает, что это стало возможным благодаря связям риелтора. По словам Колосовского, в нулевые Берхольд был дружен с местным депутатом, основным акционером агентства недвижимости, которое он возглавлял.