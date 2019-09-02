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Прокурор просит 6 лет колонии блогеру за угрозы детям полицейских 

BFM.RU + ещё 19 1 час назад
За угрозы детям полицейских определили наказание
Фото: РИА Новости
Гособвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить 6 лет колонии блогеру Владиславу Синице, который обвиняется в экстремизме в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников полиции и сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.
«Его вина подтверждается письменными материалами дела и доказана в полном объеме. Прошу признать подсудимого Синицу виновным и назначить ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявила гособвинитель.
Согласно обвинительному заключению, у Синицы «возник умысел на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц», после чего он опубликовал несколько сообщений, хотя «осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий». По мнению обвинения, такой текст кто-то может воспринять как руковолдство к действию.
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Криминал , Происшествия , Росгвардия , ФСИН , Москва
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