Российский подросток умер после побоев от майора

В одной из больниц Брянска скончался 17-летний подросток, избитый в середине августа бывшим майором полиции. Об этом родственники подростка сообщили порталу «Брянские новости».

ЧП произошло вечером 13 августа в поселке Локоть. По словам очевидца, подростка возле кафе избил пьяный заместитель начальника Брасовского отдела полиции Денис Терехов . Друг погибшего рассказал, что полицейский пришел в кафе с другом, после чего стал приставать к подростку, обвинил его в том, что тот «спалил дом, который накрыли в Брасове с наркотиками», и предложил юноше отойти поговорить.

«Я уже подбежал на крики — Ваня был в крови, этот мужик трепал еще одного парнишку. Когда я подошел, он ударил меня и повалил вместе с собой. Его оттащили. Я вызывал наряд. Приехали полицейские, я написал объяснение, никаких действий по отношению к мужчине со стороны правоохранителей я не заметил», — рассказал друг погибшего.

После госпитализации пострадавший перенес операцию и впал в кому. Родители собирали деньги на его лечение. Ему диагностировали внутричерепную гематому.

В отношении 36-летнего полицейского возбудили уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Отмечается, что его уволили из полиции и арестовали на два месяца.