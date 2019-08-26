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Театральный режиссер рассказал об избиении полицейскими 

Lenta.ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: Facebook
Режиссер московского театра «Театр.doc» Алексей Жиряков заявил, что в ночь на 16 августа его задержали полицейские на Садовнической набережной. Об этом сообщается на странице правозащитного фонда «Общественный вердикт» в Facebook.
По словам Жирякова, правоохранители ударили его по лицу, забрали сумку, посадили в машину и, угрожая, потребовали принять неизвестную таблетку. Режиссер взял препарат, однако не стал его глотать и позже выплюнул. Несмотря на это, «его сознание было нечетким, а во рту остался ожог от препарата».
Позже сотрудники правоохранительных органов доставили Жирякова в больницу, но после осмотра врача его по-прежнему не отпускали. «Меня завели в холодный и слабоосвещенный подвал без окон, запиравшийся снаружи. Кроватей в помещении не было, только каталки. Полагаю, что это мог быть морг. Там я заметил еще одного или двух человек, лежавших на каталках. Они не подавали никаких признаков жизни. На мои обращения они не реагировали. Я думаю, что они могли быть мертвы, либо находиться под воздействием наркотических препаратов», — приводит фонд слова Жирякова.
Спустя некоторое время мужчине удалось сбежать, оставив в помещении сумку с документами, однако на улице его задержал другой наряд полицейских. Он был доставлен в отдел на допрос. По словам Жирякова, он опасался давления со стороны полиции, поэтому решил не рассказывать правду. На вопросы правоохранителей о травмах задержанный отвечал, что упал.
Через несколько дней Жиряков пришел в больницу, чтобы забрать сумку. Сотрудники вернули ему сумку, но без денег и других личных вещей. Юристы «Общественного вердикта» сообщили о случившемся Следственному комитету.
В июле в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции в районе Колпино. В правозащитной организации «Агора» рассказали, что 28 мая в магазине «Семья» ее сына заподозрили в краже, задержали и доставили в отдел полиции. Там, по словам женщины, полицейские два часа избивали задержанного и угрожали изнасиловать резиновой дубинкой. Они снимали пытки на видео и позже пересылали фото своим коллегам в мессенджере. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, а также множественные ссадины и гематомы.
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Криминал , Алексей Жиряков , СКР , МВД
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