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Россиянка убила сына из-за компьютерной игры 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области суд вынес приговор местной жительнице, до смерти избившей четырехлетнего сына за то, что тот играл в компьютерные игры. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщатся на сайте Следственного комитета России (СКР) по региону.
38-летней женщине вменяется часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Ей назначено наказание в виде заключения на 12 лет в колонии общего режима.
По данным следствия, преступление было совершено в квартире, расположенной на одной из улиц поселка Барышево. Между женщиной, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сыном возникла ссора, в результате мать нанесла мальчику не менее 10 ударов по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
26 февраля сообщалось, что студент техникума в городе Выкса (Нижегородская область) осужден за убийство приятеля, совершенное из-за очередности в игре на компьютере. Суд приговорил студента к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , Ленинградская область
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