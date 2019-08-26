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В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В центре Киева неизвестный выстрел из гранатомета в фасад здания компании "Мостобуд". Об этом сообщается в сообществе "Информатор Киев" в Facebook.
Инцидент произошел примерно в 01.00 (совпадает с мск) на улице Паньковской. На месте происшествия полицейские нашли отстрелянный тубус гранатомета.
Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже. Отголосок взрыва был слышен за пять километров от места инцидента.
"Мостобуд" — крупнейшая на Украине компания по строительству мостов, эстакад, тоннелей и других сооружений.
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Криминал , Происшествия , Киев
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