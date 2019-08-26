Бывший помощник Трампа заявил, что его обокрали в Афинах

Бывшего помощника президента США Дональда Трампа Джорджа Дзидзикоса обокрали в Афинах во время одной из поездок, об этом он сам рассказал в интервью газете "Прото тема".

По словам Дзидзикос, у которого греческие корни, проблема преступности в Греции стоит очень остро, и нынешнее правительство должно решить ее.

Дзидзикос сказал, что часто бывает в Греции и во время одной из поездок его обокрали.

"Когда я возвращал арендованный автомобиль, выхватили мой рюкзак из багажника посреди бела дня, когда вокруг было множество народу. Я потерял все, что было важно для меня и для работы, — паспорт, наличные, iPad, ноутбук, удостоверения, икону Божьей матери, подаренную мне отцом, и другие особенные для меня предметы, которые я всегда возил с собой", — рассказал экс-чиновник.

По его словам, это не единственный случай.

"Когда я был в американском посольстве в Афинах, чтобы восстановить паспорт, я встретил и других людей, с которыми произошло то же самое во время их отпуска здесь. Конечно, мелкие кражи случаются не только в Греции, но здесь проблема, кажется, больше, особенно в определенных районах", — сказал Дзидзикос.