Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве 

Вести.Ru + ещё 11 39 минут назад
Фото: EPA
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии. Преступление было совершено в берлинском районе Моабит.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры столицы ФРГ, россиянина задержали в минувшую пятницу, 23 августа. По запросу прокуратуры судья выдал ордер на его арест. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.
Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов нашли орудие убийства и велосипед, на котором, как предполагается, россиянин пытался скрыться с места преступления.
По данным немецкой прессы, убитый, Зелимхан К., последние несколько лет проживал в Берлине с супругой и двумя детьми. Ранее он входил в состав антитеррористического подразделения МВД Грузии и участвовал в спецоперации в ущелье Лопота в августе 2012 года, выступал в качестве переговорщика от МВД с исламистами, проникшими из Дагестана. По подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Чечни, утверждают германские журналисты.
Вести.Ru: последние новости
Удары по голове и телу: ветерана забили до смерти из-за денег "Папа, не надо!": челябинский депутат рассказал подробности рокового убийства СМИ: факты домогательств Хачатуряна к дочерям подтверждены следствием
Комментарии1
Криминал , В мире , Европа , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Победа» сделала официальное заявление376
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии126
Песков рассказал о недовольстве Путина191
В РПЦ высказались о проклятиях священника в адрес «Победы»4
Лену Ленину ограбили во Франции13
Видео
01:44
«Победа» сделала официальное заявление
Общество
01:24
Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского
В мире Украина
01:03
Путин дал поручение по пенсиям
Политика
12:15
Герои России и СССР поздравили россиян с Днем флага
Общество
01:24
Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро
В мире Украина
01:56
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии
Украина В мире
03:21
Как шахидки уничтожили Ту-134 и Ту-154
Происшествия Статьи
08:05
Крутой принял решение по «Новой волне»
Шоу-бизнес
01:13
«Большая семерка» столкнулась с проблемами
В мире Статьи
01:13
Неожиданный поворот: Россию заменят Украиной в G7
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение