В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине задержан 49-летний гражданин России , которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии . Преступление было совершено в берлинском районе Моабит.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры столицы ФРГ , россиянина задержали в минувшую пятницу, 23 августа. По запросу прокуратуры судья выдал ордер на его арест. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО

Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов нашли орудие убийства и велосипед, на котором, как предполагается, россиянин пытался скрыться с места преступления.

По данным немецкой прессы, убитый, Зелимхан К., последние несколько лет проживал в Берлине с супругой и двумя детьми. Ранее он входил в состав антитеррористического подразделения МВД Грузии и участвовал в спецоперации в ущелье Лопота в августе 2012 года, выступал в качестве переговорщика от МВД с исламистами, проникшими из Дагестана. По подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Чечни, утверждают германские журналисты.