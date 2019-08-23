Изнасилование на Урале: что заявила сестра полицейского

Свердловской области трое полицейских обвиняются в групповом изнасиловании 22-летней девушки. Одного из них на два месяца отправили под домашний арест, а двух остальных — на такой же срок в СИЗО . Тем временем сестра одного из фигурнтов дела — 26-летнего Вячеслава Тропина — заявляет, что молодого человека могли подставить.

На Урале продолжается расследование дела об изнасиловании 22-летней девушки, в котором обвиняются трое сотрудников полиции Екатеринбурга . По версии следствия, в ночь на 18 августа они затащили жертву в служебный УАЗ, где надругались над ней. Накануне на этой же машине правоохранители патрулировали улицы во время празднования Дня города, пишет сайт kp.ru.

Источник портала в силовых структурах считает, что девушка, которая подала заявление в полицию об изнасиловании, занималась проституцией. По словам собеседника издания, подозреваемые неоднократно пользовались ее услугами.

Среди предполагаемых злоумышленников — полицейские Вадим Мустафин, Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин. Первого отправили под домашний арест до 19 октября, а остальных — на тот же период в СИЗО.

Сестра 26-летнего Тропина отмечает, что в последний раз разговаривала с братом в ночь на воскресенье, когда, по версии СК, и произошел инцидент. «Позвонила, узнать как дела. Он сказал, что ему сейчас некогда, он на работе. А во вторник я узнала, что его закрыли. Мне не дали возможности с ним поговорить и увидеться», — заявила родственница газете «КП».

Она не исключает, что брата могли подставить враги, которым известно, что в делах об изнасиловании суд чаще всего становится на сторону женщины. Тем не менее сестра Тропина подчеркивает, что заявительница оказывала секс-услуги, поэтому речи о преступлении идти не может.

По словам собеседницы сайта kp.ru, ее брат — очень добрый и наивный человек, который никогда не отказывал в помощи. «И многие пользовались его добротой. У него кроме меня никого нет. Нас бабушка и дедушка растили. У него были грандиозные планы на будущее. У него в армии была очень хорошая характеристика и это послужило толчком — он решил работать в полиции. Хотел работать и мне помогать», — рассказала сестра подозреваемого.

Напомним, что региональный СК предъявил троим сотрудникам екатеринбургской полиций обвинение о статьям «Изнасилование» и «Действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в ночь на 18 августа правоохрнители задержали девушку у здания на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебную машину, где надругались над ней.

Как пишет портал Znak.com, перед тем, как попасть в полицейский УАЗ, потерпевшая выходила из сауны, где оказывала услуги интимного характера. Издание отмечает, что девушка не имеет российского гражданства.

«В ходе расследования в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, для чего, в частности, будет внесено соответствующее представление в органы внутренних дел», — отмечали в СК.

Кроме того, в Свердловскую область направилась группа сотрудников главного управления собственной безопасности МВД России. Они оценят работу руководства региональной и городской полиции с личным составом. «Виновные будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — подчеркнули в центральном аппарате ведомства.

В октябре 2018 года жертвой еще одного группового изнасилования стала 23-летняя дознавательница из Уфы. Она обвинила трех полицейских в надругательстве на дней в здании отделения полиции по Уфимскому району Башкирии. В результате правоохранителей уволили из органов — против них было заведено уголовное дело по статьям 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц», а также статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

Судмедэкспертиза выявила на теле девушки характерные для жертв изнасилования травмы. В конце июня расследование дела было завершено и передано в суд. Сами обвиняемые экс-полицейские вину по-прежнему не признают.