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Челябинский депутат объяснил убийство жены 

Рамблер + ещё 3 14 минут назад
Фото: администрация Локомотивного городского округа Челябинской области
Депутат собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области и главврач местной больницы Азат Зарипов объяснил следователям, почему пошел на убийство жены. Об этом сообщает 74.ru.
Во время судебного заседания, где рассматривался вопрос о мере пресечения Зарипову, он признал вину и рассказал, что супруга хотела уйти от него.
По его словам, проблемы в семье начались после того, как жена съездила отдохнуть в Турцию. После возвращения он обнаружил ее переписку с аниматором. Затем жена стала заниматься трейдингом и общалась с мужчинами, многие из которых звонили ей по ночам.
Однажды она заявила, что собирается забрать детей и уехать в Новосибирск к другому мужчине. Это известие расстроило депутата, он пошел в магазин за спиртным, а когда вернулся, поругался с женой и решил убить ее и себя.
Зарипов взял в кладовке ружье «Сайга» и приставил к животу жены. Она отодвинула ружье, и выстрел пришелся ей в ногу. Когда женщина упала, депутат выстрелил еще раз. Этот выстрел оказался смертельным. Убийство произошло на глазах их общего ребенка.
После этого Зарипов позвонил тестю и сообщил об убийстве. Вскоре его задержала полиция.
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Криминал , Происшествия , Азат Зарипов , Челябинская Область
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