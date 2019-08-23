Челябинский депутат объяснил убийство жены

Во время судебного заседания, где рассматривался вопрос о мере пресечения Зарипову, он признал вину и рассказал, что супруга хотела уйти от него.

По его словам, проблемы в семье начались после того, как жена съездила отдохнуть в Турцию. После возвращения он обнаружил ее переписку с аниматором. Затем жена стала заниматься трейдингом и общалась с мужчинами, многие из которых звонили ей по ночам.

Однажды она заявила, что собирается забрать детей и уехать в Новосибирск к другому мужчине. Это известие расстроило депутата, он пошел в магазин за спиртным, а когда вернулся, поругался с женой и решил убить ее и себя.

Зарипов взял в кладовке ружье «Сайга» и приставил к животу жены. Она отодвинула ружье, и выстрел пришелся ей в ногу. Когда женщина упала, депутат выстрелил еще раз. Этот выстрел оказался смертельным. Убийство произошло на глазах их общего ребенка.

После этого Зарипов позвонил тестю и сообщил об убийстве. Вскоре его задержала полиция.