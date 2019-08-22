МВД назвало самых «ценных» преступников

МВД готово заплатить по миллиону рублей за информацию о десяти особо опасных преступниках. Некоторые из них скрываются от следствия по 25 лет. Это и грабители, и авторитетные бандиты, и члены экстремистских банд. News.ru рассказывает о нескольких из них и выясняет у криминалистов, как проходят поиски людей, которых не могут найти на протяжении многих лет. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

Неизвестный

Неизвестный подозреваемый в убийстве женщины и её девятилетней дочери в элитном доме в центре Москвы . Преступление совершено в 2015 году. Первым подозреваемым стал глава убитой семьи, который в течение года содержался по этому делу в СИЗО . Затем следователи всё же сопоставили расхождения между размером ноги подозреваемого и следами, которые оставил настоящий преступник, после чего несчастного отпустили и реабилитировали. Убийцу запечатлели камеры видеонаблюдения, также в квартире нашли отпечатки его пальцев, но опознать его так и не удалось. По версии следствия, он проник в квартиру на верхнем этаже дома с целью ограбления, убил находившихся там, забрал полторы тысячи долларов и сбежал через крышу.

Кто заказал прокурора

Юрия Чекина следствие считает заказчиком убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бердина в 2000 году. Его расстреляли в подъезде дома. ФСБ задержала двух выходцев из Дагестана и ещё одного участника преступления, который и указал на Чекина как на заказчика. По некоторым данным, заказчик, который на тот момент был чиновником, решил убить прокурора, так как узнал о его планах возбудить уголовное дело против Чекина.

Никто не забыл

Фахрудин Махмудов обвиняется в организации поджога торгового центра в Ухте в 2005 году, где погибли 25 человек. Следствие считает, что Махмудов заказал это преступление в своих интересах. Для этого он нанял подростков, которые совершили поджог, — их позднее приговорили к пожизненным срокам. Фахрудина Махмудова ищут до сих пор.

Неуловимый главарь

Николай Емельянов возглавлял банду, которая действовала в Калужской, Смоленской и Брянской областях, где оставила более полусотни трупов. В 2003 году они убили в Брянске вора в законе по кличке Басист, затем расправились с авторитетом Андреем Бадия, нападали на милиционеров. Емельянов находится в розыске уже 10 лет, а его соратников по группировке летом текущего года осудили на огромные сроки.

Свалил «под шумок»

Семён Ермолинский — один из членов Санкт-Петербургской неонацистской группировки, которая совершила 16 убийств, а также серию грабежей и похищений людей. Молодой человек, спортсмен, увлекавшийся единоборствами, специально приехал из Екатеринбурга, чтобы присоединиться к банде. В 2012 году группировку задержали, но Ермолинский улетел в Африку, затем перебрался в Донецк, где, видимо, скрывается до сих пор.

Без сроков давности

Игорь Маркелов, адвокат, криминолог и бывший следователь, рассказал News.ru, что законом об оперативно-розыскной деятельности предусмотрен целый комплекс, а именно 14 мероприятий по розыску преступников. Даже если их не удаётся найти много лет, розыск всё равно продолжается — человек остаётся в базах.

Эксперт отметил, что, чтобы вычислить преступников, под контроль берётся всё: приобретение билетов на различные виды транспорта, открытие счетов, регистрации юридических лиц на этих людей, выдача паспортов и загранпаспортов на имена этих людей. Естественно, интенсивность поисковых мероприятий снижается в разы, но тем не менее совсем она не прекращается.

Игорь Маркелов, адвокат, криминолог и бывший следователь

Даже если дело по прошествии времени само по себе откладывается в архив в связи с нецелесообразностью активного проведения оперативно-розыскных мероприятий, то всё равно контроль продажи тех же билетов остаётся, он никуда не девается. И если вы посмотрите в новостных СМИ, то там описаны случаи, когда задерживали людей, которые совершили преступления в советское время.

Причиной для закрытия розыскного дела, по словам Маркелова, могут быть достоверные, подтверждённые сведения о смерти, а также случаи, когда, к примеру, станет известно, что человек находится на пожизненном заключении в другой стране.