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Стрелявших на свадьбе гостей задержали в Ростове-на-Дону 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростове-на Дону гостей свадьбы, которые стреляли из автомобилей в воздух.
В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в Октябрьском районе города. Стражи правопорядка доставили нарушителей в отделение полиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Ранее в Сети появилась информация о том, что полиция разыскивает свадебный кортеж, который устроил на дороге стрельбу из пистолетов.
В октябре прошлого года свадебный кортеж, стрелявший в воздух, был замечен на улицах Москвы.
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Криминал , Происшествия , МВД , Интерфакс
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