Стрелявших на свадьбе гостей задержали в Ростове-на-Дону

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростове-на Дону гостей свадьбы, которые стреляли из автомобилей в воздух.

В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в Октябрьском районе города. Стражи правопорядка доставили нарушителей в отделение полиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Ранее в Сети появилась информация о том, что полиция разыскивает свадебный кортеж, который устроил на дороге стрельбу из пистолетов.

В октябре прошлого года свадебный кортеж, стрелявший в воздух, был замечен на улицах Москвы.