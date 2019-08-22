Суд не стал продлевать арест счетов Абызова

Басманный суд столицы не стал продлевать срок ареста имущества бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Дрозда.

По словам адвоката, московский суд выслушал аргументы защиты о незаконности ходатайства следователя, просящего продлить срока наложения ареста на имущество, и прислушался.

Таким образом, суд не стал увеличивать срок ареста на имущество на сумму почти 1 млн рублей.

Стоит отметить, что Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на 20 млрд рублей Абызова.