Россияне сочувствуют сестрам Хачатурян 

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, сочувствуют ли они сестрам Хачатурян.
И большинство из них (56%) им сочувствуют, поскольку считают, что у них очень тяжелая жизнь.
35% ответили: «Не знаю, что происходило на самом деле». Поэтому выразить сочувствие им они не могут.
9% и вовсе считают, что сочувствовать тем, кто умышленно совершил преступление — несправедливо.
Всего в опросе приняли участи 10 013 человек.
Дело в отношении сестер Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца, может быть прекращено. Как рассказал журналистам адвокат одной из обвиняемых, следователи достоверно установили факты морального и сексуального надругательства над девушками со стороны их родственника. Тем не менее в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна сестрам было отказано ввиду его смерти.