Россияне сочувствуют сестрам Хачатурян

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, сочувствуют ли они сестрам Хачатурян.

И большинство из них (56%) им сочувствуют, поскольку считают, что у них очень тяжелая жизнь.

35% ответили: «Не знаю, что происходило на самом деле». Поэтому выразить сочувствие им они не могут.

9% и вовсе считают, что сочувствовать тем, кто умышленно совершил преступление — несправедливо.

Всего в опросе приняли участи 10 013 человек.