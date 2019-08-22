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Челябинский депутат, убивший жену на глазах у детей, хотел сохранить семью 

Ura.Ru 23 минуты назад
Депутат и главврач больницы в поселке Локомотивный (Челябинская область) Азат Зарипов, которого задержали по подозрению в убийстве жены на глазах троих детей, отчаянно пытался сохранить семью. До самой трагедии почти никто из окружающих не подозревал, насколько глубоко зашел разлад между супругами, рассказали «URA.RU» земляки Зариповых.
«Азат лет десять не пил вообще, представляете? «Развязался» весной, когда Лена сказала, что решила уйти. Говорил с ее родителями, ведь два совсем маленьких ребенка общих. Те пытались повлиять на дочь, но безуспешно», — поделился с корреспондентом знакомый семьи, просивший не называть его имя.
«Елена работала бухгалтером в детской школе искусств. Их с мужем очень часто видели вместе: он ее и привозил с работы, и забирал, и на общегородских мероприятиях они часто бывали. Не видно было, что у них что-то не так», — рассказала местная жительница.
По словам других знакомых семьи, Азат Зарипов очень любил своих детей, уделяя им, несмотря на занятость, массу времени. За время врачебной практики он завоевал уважение многих горожан, и сейчас страница супруги в соцсети переполнена проклятиями в ее адрес: многие пользователи винят в случившемся именно Елену.
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Криминал , Видео , Происшествия , Азат Зарипов , Локомотивный , Челябинская Область
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