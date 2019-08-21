Делу конец? Сестер Хачатурян могут выпустить на свободу

Дело в отношении сестер Хачатурян , убивших своего 57-летнего отца, может быть прекращено. Как рассказал журналистам адвокат одной из обвиняемых, следователи достоверно установили факты морального и сексуального надругательства над девушками со стороны их родственника. Тем не менее в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна сестрам было отказано ввиду его смерти.

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца. В связи с этим их уголовное преследование может быть прекращено, сообщил адвокат одной из обвиняемых Сергей Паршин

По словам правозащитника, расследование СК полностью доказало правдивость показаний сестер Хачатурян. Это прописано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца, которое получили все трое адвокатов девушек.

«Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого», — рассказал Паршин ТАСС.

Он также добавил, что эти необходимые формальности, тем не менее, не реабилитируют Михаила Хачатуряна, так как обстоятельства дела уже признаны установленными фактами.

«Защитники сестер Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать — девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено», — пояснил адвокат.

Доследственная проверка в отношении Михаила Хачатуряна началась после того, как в мае 2019 года все три сестры написали заявления в ГСУ СКР. Они потребовали возбудить уголовное дело против отца сразу по трем статьям УК РФ: «Истязания», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера».

По словам Паршина, в ходе проверки следователи нашли подтверждение многолетних систематических истязаний и сексуальных домогательств отца по отношению к дочерям.

«Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек. Их психическому и физическому здоровью в течение длительного времени наносился урон, а жизнь подвергалась опасности», — заявил правозащитник, подчеркнув, что, убивая отца, девушки спасали свои жизни.

В конце июля СМИ опубликовали стенограмму допросов сестер Хачатурян, в ходе которых девушки подробно рассказали о своей жизни с родственником-тираном. Как сообщила следователям в ходе первого допроса средняя сестра Ангелина, отец якобы домогался ее еще в 15-летнем возрасте во время совместной поездки в Израиль. По ее словам, через несколько дней после начала отдыха, отец пришел в ее номер в отеле, приказал раздеться и лечь на кровать.

«Я со страху это сделала, после чего он также разделся и провел своим половым органом по моим половым органам, затем сказал, что я не его дочь, и когда мне будет 18 лет, я должна стать его женой», — следует из стенограммы допроса, опубликованной телеграм-каналом Mash.

Старшая сестра Крестина также рассказала свою историю о том, как домогательства отца едва не довели ее до самоубийства.

Так, исходя из показаний девушки, в 2016 году, когда они с сестрами и отцом отдыхали в Адлере, Михаил Хачатурян зашел к ней в комнату, разделся, приказал девушке лечь рядом и якобы заставил заниматься оральным сексом.

«Мне стало плохо, стала задыхаться, плакать, я выбежала. В это время практически у двери стояли сестра, я побежала к его сумке, в которой находились таблетки», — рассказала Крестина.

Девушка также указала, что попытка самоубийства закончилась тем, что ее на скорой помощи увезли в больницу и промыли желудок. Отец же заявил, что она перепутала таблетки и отравилась.

Напомним, что, по версии СК, девушки убили своего отца 27 июля 2018 года в московской квартире. Предварительно спланировав свое преступление, они нанесли ему не менее 30 ножевых ранений.

«Сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе — в жизненно важные его части — голову, шею, грудь, причинив ему смерть», — сообщали в ведомстве.

В настоящий момент расследование уголовного дела в отношении девушек завершено. Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.