Появились подробности расстрела депутатом жены

Сегодня днем управление Следственного комитета по Челябинской области сообщило об убийстве супруги депутатом собрания депутатов Локомотивного городского округа.

В сообщении упоминается, что убийство произошло в ходе бытовой ссоры в квартире в поселке Локомотивный, а орудием преступления стало охотничье ружье. Имени законодателя следствие не назвало.

По данным СМИ, убийца — Азат Зарипов, единоросс, главный врач местной больницы и председатель комиссии собрания депутатов Локомотивного округа по социальной политике.

Осведомленный собеседник рассказал Ура.ру, что Зарипов застрелил жену, застав ее с любовников по возвращении с рыбалки.

По словам источника Лайфа, депутат догадался, что у его супруги есть еще один мужчина, около двух месяцев назад. Недавно она призналась ему в этом. Тогда Зарипов решил убить ее, выпил две бутылки пива и сделал это. Убийство произошло на глазах у троих детей депутата — 11-и, семи и трех лет.