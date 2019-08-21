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Появились подробности расстрела депутатом жены 

Рамблер + ещё 58 25 минут назад
Депутат Азат Зарипов убил жену на глазах у детей, рассказал Лайфу собеседник в правоохранительных органах.
Сегодня днем управление Следственного комитета по Челябинской области сообщило об убийстве супруги депутатом собрания депутатов Локомотивного городского округа.
В сообщении упоминается, что убийство произошло в ходе бытовой ссоры в квартире в поселке Локомотивный, а орудием преступления стало охотничье ружье. Имени законодателя следствие не назвало.
По данным СМИ, убийца — Азат Зарипов, единоросс, главный врач местной больницы и председатель комиссии собрания депутатов Локомотивного округа по социальной политике.
Осведомленный собеседник рассказал Ура.ру, что Зарипов застрелил жену, застав ее с любовников по возвращении с рыбалки.
По словам источника Лайфа, депутат догадался, что у его супруги есть еще один мужчина, около двух месяцев назад. Недавно она призналась ему в этом. Тогда Зарипов решил убить ее, выпил две бутылки пива и сделал это. Убийство произошло на глазах у троих детей депутата — 11-и, семи и трех лет.
Комментарии107
Криминал , Видео , Происшествия , Статьи , Азат Зарипов , СКР , МВД
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