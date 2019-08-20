Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении пятерых обвиняемых по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями в Москве. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дела направлены в суд.
"Следственным комитетом РФ завершено расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", — сказала представитель СК.
Также завершено расследование в отношении Владислава Синицы, обвиняемого по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет) и Константина Котова, обвиняемого по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). "По указанным фактам следствием также собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд", — сообщила Петренко.