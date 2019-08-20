Пятеро обвиняемых по делам о несанкционированных акциях в Москве предстанут перед судом

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении пятерых обвиняемых по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями в Москве . Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дела направлены в суд. "Следственным комитетом РФ завершено расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", — сказала представитель СК. Также завершено расследование в отношении Владислава Синицы, обвиняемого по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет) и Константина Котова , обвиняемого по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). "По указанным фактам следствием также собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд", — сообщила Петренко.