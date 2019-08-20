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В московском тоннеле открыли стрельбу из автомата 

Рамблер + ещё 7 32 минуты назад
В центре Москвы открыли стрельбу из автомата Калашникова, рассказал агентству «Москва» собеседник в правоохранительных органах.
Соответствующая информация была доведена до сведения полиции 26-летним местным жителем. По словам мужчины, инцидент имел место в Октябрьском тоннеле. Эта развязка расположена под Калужской площадью на пересечении Садового кольца с Большой Якиманкой и Ленинским проспектом.
Очевидец ехал по тоннелю на своем автомобиле, когда увидел Кадиллак без государственных номеров, из которого неизвестный стал стрелять из автомата Калашникова. Стрельба велась вверх. Правоохранители инициировали проверку произошедшего.
Криминал , Видео , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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