В московском тоннеле открыли стрельбу из автомата

Соответствующая информация была доведена до сведения полиции 26-летним местным жителем. По словам мужчины, инцидент имел место в Октябрьском тоннеле. Эта развязка расположена под Калужской площадью на пересечении Садового кольца с Большой Якиманкой и Ленинским проспектом.

Очевидец ехал по тоннелю на своем автомобиле, когда увидел Кадиллак без государственных номеров, из которого неизвестный стал стрелять из автомата Калашникова. Стрельба велась вверх. Правоохранители инициировали проверку произошедшего.