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Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Избежавший смертной казни и досрочно вышедший из колонии убийца изнасиловал семилетнюю девочку в Глазове. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Удмуртии.
Как говорится в сообщении, освободившийся маньяк увидел на детской площадке маленькую девочку и предложил купить ей сладости, а потом покататься на аттракционах. Девочка согласилась, и мужчина повел ее через дворы, где и совершил насильственные действия. После случившегося ребенок побежал в магазин и рассказал обо всем продавщице, та сразу же вызвала полицию.
Насильника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 56-летний мужчина, имеющий несколько судимостей, в том числе, за убийство. В 1997 году, по данным «Ленты.ру», его даже приговаривали к смертной казни, но год спустя помиловали, в 2016-м он вышел из колонии по УДО. Все три года до совершения нового преступления он жил один и нигде не работал.
Рецидивиста задержали и заключили под стражу, следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям.
В ноябре прошлого года в Уфе задержали освобожденного от пожизненного заключения убийцу-расчленителя Анвара Масалимова. Выйдя на свободу, он напал с ножом на человека.
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Комментарии69
Криминал , Видео , Происшествия , Анвар Масалимов
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