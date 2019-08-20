Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка

Избежавший смертной казни и досрочно вышедший из колонии убийца изнасиловал семилетнюю девочку в Глазове. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Удмуртии.

Как говорится в сообщении, освободившийся маньяк увидел на детской площадке маленькую девочку и предложил купить ей сладости, а потом покататься на аттракционах. Девочка согласилась, и мужчина повел ее через дворы, где и совершил насильственные действия. После случившегося ребенок побежал в магазин и рассказал обо всем продавщице, та сразу же вызвала полицию.

Насильника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 56-летний мужчина, имеющий несколько судимостей, в том числе, за убийство. В 1997 году, по данным «Ленты.ру», его даже приговаривали к смертной казни, но год спустя помиловали, в 2016-м он вышел из колонии по УДО. Все три года до совершения нового преступления он жил один и нигде не работал.

Рецидивиста задержали и заключили под стражу, следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям.