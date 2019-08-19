Арестован Дато Краснодарский

Суд в Краснодаре арестовал криминального авторитета Давида Джангидзе, известного как Дато Краснодарский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по Краснодарскому краю.

Джангидзе был задержан по «президентской статье»: он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ).

По данным следствия, 35-летний Дато Краснодарский стал криминальным авторитетом в 2013 году, обладал безоговорочным авторитетом, «придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды».