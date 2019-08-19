Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестован Дато Краснодарский 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
Фото: КП-Кубань
Суд в Краснодаре арестовал криминального авторитета Давида Джангидзе, известного как Дато Краснодарский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по Краснодарскому краю.
Джангидзе был задержан по «президентской статье»: он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ).
По данным следствия, 35-летний Дато Краснодарский стал криминальным авторитетом в 2013 году, обладал безоговорочным авторитетом, «придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды».
Криминал , Происшествия , Краснодар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму45
Путин назвал условия для возвращения России в G73
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина121
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского355
Путин прокомментировал протесты в Москве2
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
06:28
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму
В мире
06:28
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского
Общество
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
01:34
Путин прибыл во Францию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение