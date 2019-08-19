Названы излюбленные карманниками места в метро 

Карманные кражи в московском метро чаще всего происходят на эскалаторах и переходах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.
Как рассказали в пресс-службе, кражи чаще всего происходят во время подъема и спуска на эскалаторах, в подуличных переходах и при входах в вестибюли между стеклянными дверями. При этом основное количество краж фиксируется на станциях, входящих в крупные транспортно-пересадочные узлы.
В УВД отметили, что воры все чаще стали выбирать жертвами пассажиров, не выпускающих из рук свои гаджеты. В этом случае местом преступления становятся вагоны метро.
В целом криминогенная обстановка в столичной подземке стала спокойнее: по сравнению с 2015 годом число преступлений в метро сократилось на треть.
«За минувшее полугодие на территории обслуживания УВД на Московском метрополитене зарегистрировано 627 преступлений, из них 323 [около 51%] приходится на различные кражи: сумок, пакетов, а также кошельков и телефонов. Каждая пятая карманная кража раскрывается», — рассказали в пресс-службе УВД.