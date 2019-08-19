Названы излюбленные карманниками места в метро

Карманные кражи в московском метро чаще всего происходят на эскалаторах и переходах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

Как рассказали в пресс-службе, кражи чаще всего происходят во время подъема и спуска на эскалаторах, в подуличных переходах и при входах в вестибюли между стеклянными дверями. При этом основное количество краж фиксируется на станциях, входящих в крупные транспортно-пересадочные узлы.

УВД отметили, что воры все чаще стали выбирать жертвами пассажиров, не выпускающих из рук свои гаджеты. В этом случае местом преступления становятся вагоны метро.

В целом криминогенная обстановка в столичной подземке стала спокойнее: по сравнению с 2015 годом число преступлений в метро сократилось на треть.