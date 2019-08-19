Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы излюбленные карманниками места в метро 

Рамблер + ещё 3 27 минут назад
Фото: depositphotos.com
Карманные кражи в московском метро чаще всего происходят на эскалаторах и переходах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.
Как рассказали в пресс-службе, кражи чаще всего происходят во время подъема и спуска на эскалаторах, в подуличных переходах и при входах в вестибюли между стеклянными дверями. При этом основное количество краж фиксируется на станциях, входящих в крупные транспортно-пересадочные узлы.
В УВД отметили, что воры все чаще стали выбирать жертвами пассажиров, не выпускающих из рук свои гаджеты. В этом случае местом преступления становятся вагоны метро.
В целом криминогенная обстановка в столичной подземке стала спокойнее: по сравнению с 2015 годом число преступлений в метро сократилось на треть.
«За минувшее полугодие на территории обслуживания УВД на Московском метрополитене зарегистрировано 627 преступлений, из них 323 [около 51%] приходится на различные кражи: сумок, пакетов, а также кошельков и телефонов. Каждая пятая карманная кража раскрывается», — рассказали в пресс-службе УВД.
Комментарии1
Криминал , Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина16
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского245
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией33
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге80
«Тупая овца»: депутат Рады оскорбил журналистку1
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
06:28
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского
Общество
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
01:34
Путин прибыл во Францию
Политика
00:27
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»
Армия
02:06
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже
Политика Статьи
00:49
В Балашихе горит химзавод
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение