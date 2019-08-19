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Мужчина с ножом устроил резню на вокзале в Германии 

Lenta.ru + ещё 7 59 минут назад
Фото: Bild
Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале немецкого города Изерлон. Об этом сообщает Bild.
В результате инцидента погибли два человека, мужчина и женщина. В момент нападения на руках женщины был двухмесячный ребенок, он не пострадал.
Преступник при задержании не оказывал сопротивления. Он сам уселся на землю и ждал прибытия стражей порядка.
Позднее стало известно, что основной версией нападения стала ревность — злоумышленником оказался бывший муж убитой женщины.
8 августа в Южной Калифорнии 33-летний мужчина, вооруженный ножом и мачете, устроил резню. Тогда четыре человека погибли, двое получили ранения.
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