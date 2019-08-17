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Украинского борца с коррупцией задержали с пачкой долларов 

360tv.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака обвиняют в получении взятки в размере 480 тысяч долларов. Кстати, этот чиновник боролся с коррупцией. Об этом рассказал личный помощник Грымчака Игорь Овдиенко, сообщила «Страна.ua».
Как объяснили на заседании суда в Чернигове Овдиенко и адвокаты Грымчака, у замминистра пошатнулось здоровье. После последней операции он понял, что нетрудоспособен. Поэтому чиновник решил найти новую схему заработка, пояснил сам Грымчак. По словам его помощника, политик практически не был в курсе мошеннической истории и почти не участвовал в ней.
Овдиенко тоже проходит обвиняемым по этому делу. Он считается персональным помощником Грымчака, хотя и не числится сотрудником МинВОТ.
Грымчака и Овдиенко задержали 14 августа при получении 480 тысяч долларов. Это была первая часть суммы в 1,1 миллиона долларов. По данным Национального антикоррупционного бюро, мужчины требовали деньги от некоего представителя юридического лица. Как сказал генпрокурор Юрий Луценко, замминистра и его единомышленники хотели получить доллары, чтобы повлиять на суды и представителей Министерства культуры для принятия выгодных им решений.
Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Грымчака заключили под стражу с возможностью внесения залога в размере 12,5 миллиона гривен (33,1 миллиона рублей).
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Комментарии12
Криминал , Происшествия , Украина , Юрий Луценко , Юрий Грымчак , Минкультуры , Чернигов
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